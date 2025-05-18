Энергетики рассказали екатеринбуржцам, как и зачем беречь ресурсы планеты (ФОТО)

В рамках ежегодной пешей «Майской прогулки» сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» организовали квест по энергосбережению и рассказали, зачем беречь ресурсы планеты. Чтобы ребятам лучше запомнилась информация, специалисты преподносили ее в игровой форме и дарили подарки.

В рамках познавательной викторины школьники, родители, а также участники «Майской прогулки» узнали, как нужно экономить электрическую и тепловую энергию. «У нас вопросы разного уровня: например, детям предлагали описать знаки высокого напряжения или выбрать лампочку, которая тратит меньше энергии, а взрослым – назвать День энергетика. Викторина помогает детям понять, что ресурсы не бесконечные, и их нужно беречь. Очень много детей отвечают правильно. Они действительно много знают», – рассказала волонтер Мария Батыршина.

Каждый участник викторины получил памятный подарок: ручку, шоколадку, светоотражающий значок или наклейку. «Мы вручаем призы всем без исключения, ведь наша главная задача – просветительская, – пояснила Ольга Волкова, руководитель пресс-службы свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». – Важно, чтобы дети усвоили простые правила: выключали свет, экономно использовали воду, закрывали кран при чистке зубов. Эти элементарные действия помогают беречь природу».

Викторина проходила рядом с акцией по посадке деревьев, которая также настраивала людей на энергосберегающий лад.

«Мы не просто так выбрали место рядом с посадкой деревьев. Мы хотим сказать, что бумажные квитанции не являются энергосберегающими, в отличие от электронных. Важно, чтобы люди отказывались от бумажного носителя в пользу электронных квитанций, потому что это не только удобнее и быстрее, но и помогает сохранить природу и лес», – отметила Ольга Волкова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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