российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 мая 2025, 10:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Пристав спас детей и потушил пожар

Фото: УФССП по Свердловской области

В Асбесте судебный пристав Алексей Чудов спас четверых человек, включая двух маленьких детей, на пожаре. Мужчина шел по улице, когда увидел густой дым в открытом окне на первом этаже. Оттуда доносились крики помощи – оказалось, в квартире находятся две молодые женщины и дети.

«Вызвав пожарную службу, он забежал в подъезд, зашел в квартиру и увидел, что горит стиральная машина в ванной комнате. Алексей Николаевич эвакуировал двоих взрослых и детей 3 и 5 лет, обесточил квартиру, ликвидировал очаг возгорания подручными средствами. К моменту прибытия пожарного расчета очаг возгорания был потушен», – сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,