Неделя на Урале будет дождливой

Эта неделя в Свердловской области будет не слишком теплой и дождливой.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», в южных районах региона средняя температура за период будет близка к климатической норме, а на севере области – несколько ниже. Большую часть недели, по четверг включительно, в регионе будет преобладать циклоническая активность. Вновь ожидаются осадки, хотя по югу области их прогнозируется меньше, чем по северу, где в ближайшие дни можно рассчитывать на 25-30 мм. Возможны грозы.

В пятницу над Поволжьем установится антициклон, а Средний Урал окажется на его восточной (холодной) периферии. Вторжение холода совместно с влиянием антициклона может привести к заморозкам в воздухе и на почве в ночное время в следующие выходные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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