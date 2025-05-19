Волонтеры привели в порядок территорию детского хосписа и дали уличный концерт

В Екатеринбурге на территории Детского хосписа состоялся благотворительный субботник, на который собрались 250 волонтеров. Они подготовили уличную территорию центра к лету, а для детей дали уличный концерт и устроили выставку мотоциклов.

Детский хоспис безвозмездно помогает более чем 1000 неизлечимо больных детей Свердловской области. Помощь в этой работе оказывают несколько фондов, в том числе БФ «Первый детский хоспис СО», БФ «РМК», Фонд святой Екатерины и «Дети России».

История создания хосписа берет свое начало в 2012 году, когда в нашей области появилась сама структура по паллиативной помощи. Тогда врачи работали в формате выездных бригад, а на учете стояли только 100 детей. Спустя несколько лет медики ОДКБ наладили постановку детей на учет и выстроили систему лечения. Тогда и появилась идея строительства хосписа.

«Хоспис – это настоящий дом для детей с тяжелыми генетическими и неврологическими патологиями. И только потом это уже онкология. И надо понимать, что детский хоспис – это в первую очередь про жизнь, то есть пациент, который живет. И хоспис меняет жизнь ребенка, меняет жизнь родителя», – делится главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Одной из задач хосписа является помощь родителю – это и обучение правильному уходу за ребенком, и возможность взять отпуск (так называемый респис), чтобы набраться сил наедине с собой, немного расслабиться.

В 2024 году медучреждение было отмечено как организация, достигшая высокого уровня качества оказания паллиативной помощи на безвозмездной основе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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