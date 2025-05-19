В Екатеринбурге ночью водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом

Сегодня в Екатеринбурге около четырех часов утра Lada Granta влетела в автобус, который стоял на светофоре. В результате водитель легковушки погиб на месте. Это произошло возле дома № 70 на проспекте Космонавтов.э

По данным городской ГАИ, личность погибшего сейчас устанавливается. О его состоянии в момент ДТП будет известно после химико-токсикологической экспертизы.

Водитель автобуса не пострадал, пассажиров в салоне не было. «Известно, что автобус не являлся маршрутным или рейсовым, не осуществлял коммерческую перевозку пассажиров, а использовался исключительно для перевозки рабочих одного из предприятий Екатеринбурга», – пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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