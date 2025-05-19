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Понедельник, 19 мая 2025, 13:45 мск

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Екатеринбуржцы отправили в ОАЭ 400 кг дождевых червей

Фото: Россельхознадзор

Сегодня из аэропорта Кольцово в Объединенные Арабские Эмираты отправили 379 кг живых дождевых червей, произведенных екатеринбургским предприятием.

В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что дождевые черви – природные обогатители почвы. Они помогают улучшать структуру и состав грунта. Черви перерабатывают органические остатки в вермикомпост, который богат питательными веществами. В нем содержится до 1,5 % азота, 0,5 % фосфора и 0,5 % калия, а также микроэлементы, необходимые для роста растений. Экспортная поставка проведена с оформлением ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнены необходимые ветеринарно-санитарные требований страны импортера.

Фото: Россельхознадзор

Екатеринбург, Елена Владимирова

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