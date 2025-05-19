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Отец погибшего бойца умер, не дождавшись выплаты за гибель сына

Отец павшего на поле боя участника СВО умер, не дождавшись положенной по закону выплаты за гибель сына.

Как рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, Владимир из Камышловского района погиб летом 2023 года. По закону его мать и отец должны были получить единовременную выплату. Но в течение года эти средства были перечислены только матери. Отец же так и не дождался выплат – он скончался спустя год после смерти сына.

Депутат направил эту информацию в военную прокуратуру ЮВО. В ходе проверки выяснилось, что приказ о производстве единовременной выплаты был издан еще в августе 2023 года. Однако он так и не был полностью реализован – долю отцу при его жизни не выплатили.

Сейчас вопрос с выплатой остается на контроле военной прокуратуры. «Уверен, что полученное военной частью ускорение позволит решить проблему в сжатые сроки», – резюмировал Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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