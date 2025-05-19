В Нижних Сергах близнецов, которые подожгли собутыльника, отправят в психбольницу

В Нижних Сергах 35-летних близнецов, которые жестоко избили и подожгли собутыльника, отправят в психбольницу. Согласно экспертизе, они оба страдают психическим расстройством.

Фото СУ СКР по Свердловской области

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, во время застолья 27 февраля братья поссорились со своим знакомым и жестоко избили его руками, ногами и тростью. Затем они обрызгали его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Мужчина не погиб – один сосед, заметив горящего человека, быстро накинул на него куртку и засыпал снегом. Однако близнецы продолжили избивать знакомого деревянной доской, после чего убежали. Через две недели правоохранители нашли и изъяли у братьев около 200 граммов пороха, который они незаконно хранили у родственника дома.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Мужчины обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обоим необходимо соответствующее лечение.

Нижние Серги, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube