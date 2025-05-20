От укусов клещей пострадали 11 тысяч свердловчан

В этом году от укусов клещей пострадали уже 11 тысяч свердловчан.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в области госпитализировано 23 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз – 51 человек.

Санитарные врачи исследовали около 8 тысяч клещей. В 41,2% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 2,7% – моноцитарного эрлихиоза, в 1% – гранулоцитарного анаплазмоза, а в 0,9% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в этом году запланированы акарицидные обработки на территории 11,4 тыс. га. Пока обработано около 6 тысяч га.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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