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Вторник, 20 мая 2025, 10:30 мск

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На Средний Урал пытались ввезти 12 тонн зараженных томатов

В Свердловскую область пытались ввезти 9 тонн зараженных помидоров из Узбекистана и 3 тонны – из Туркменистана. В подозрительной партии обнаружили вирус коричневой морщинистости томата.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, помидоры перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.

Всю партию зараженных томатов уничтожили.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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