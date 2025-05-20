На Средний Урал пытались ввезти 12 тонн зараженных томатов

В Свердловскую область пытались ввезти 9 тонн зараженных помидоров из Узбекистана и 3 тонны – из Туркменистана. В подозрительной партии обнаружили вирус коричневой морщинистости томата.
Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, помидоры перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.
Всю партию зараженных томатов уничтожили.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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