Прокуратура добралась до алко-мороженщиков

В Екатеринбурге оштрафовали предпринимателя, который торговал алкогольным мороженым пол брендом Mivino. Прокуратура обратилась с иском в суд в отношении Гейдера Насраддина оглы Алиева – и его оштрафовали на 250 тысяч рублей. Суд признал 30-летнего бизнесмена виновным в распространении продукции, которая содержит этиловый спирт, без соответствующего разрешения.

«Экспертиза Роспотребнадзора показала, что в мороженом «Текила Санрайз» и «Секс на пляже» содержится алкоголь с массовой долей этилового спирта 0,6-0,7%. Фактически продукция находилась в обороте незаконно», – сообщил со ссылкой на данные прокуратуры общественник Дмитрий Чукреев.

Он уточнил, что цех по производству алкомороженого находился в промзоне рядом с овощебазой № 4. Алиеву сначала выписали предписание об устранении нарушений, но тот не выполнил их. Тогда на него составили протокол по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Екатеринбург, Елена Сычева

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