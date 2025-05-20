Названа самая враждебно настроенная к России страна – и это не Украина

Россияне назвали самые враждебные государства по отношению к РФ. Результаты опроса общественного мнения публикует ВЦИОМ. На первом месте оказалась Франция – ее считают враждебной к России почти половина опрошенных, 48%. При этом три года назад результат был 21%, а шесть лет назад – 5%, и с ним страна не входила даже в первую десятку рейтинга. Большинство респондентов указывают роль президента страны Эммануэля Маркова в росте позиций Франции в антирейтинге.

Обратный результат у США – сейчас страна находится на пятом месте в списке враждебно настроенных к России стране с 27%. В 2022 году она была на первом месте с 76%. Нынешний результат связывают с приходом к власти в Америке Дональда Трампа.

Украина, как ни странно, находится только на четвертом месте в списке враждебных стран, по мнению россиян. У нее 38%. На втором и третьем с небольшой разницей расположены Великобритания и Германия (42% и 41% соответственно).

Десятку недружественных России государств замыкают Польша (так ответили 26% опрошенных), Латвия, Литва, Прибалтика вообще, а также страны Евросоюза в целом набрали по 9% голосов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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