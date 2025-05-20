Роддом ГКБ № 40 закрывается на плановый ремонт

В Екатеринбурге роддом городской клинической больницы № 40 закроется на плановый ремонт с 26 мая по 8 июня. Беременных направят в другие родильные дома города.

Как отметили в учреждении, масштабных работ не планируется: специалисты продезинфицируют вентиляцию, обработают стены, потолки палат и служебных помещений.

9 июня роддом возобновит приемы и начнет госпитализацию беременных и женщин, направленных в отделение патологии беременности на поздних сроках.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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