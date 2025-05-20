В школах Академического района прозвенел последний звонок (ФОТО)

В школах Академического района Екатеринбурга прозвучал последний звонок для 2,3 тысячи выпускников. Сейчас им предстоят сдача экзаменов и поступление в средне-специальные и высшие учебные заведения.

В школе № 123 будущие студенты колледжей и вузов выслушали напутствия от педагогов, родителей и наставников. Также выпускников поздравил представитель ключевого застройщика восьмого района Екатеринбурга – председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

«Мне многое хотелось бы вам сказать, но больше всего мне хочется вам пожелать, чтобы вы многое в своей жизни успели сделать. И не только в Академическом районе, ведь кто-то уедет отсюда, а кто-то останется здесь жить и будет помогать развивать наш район, ведь идей у нас очень много, и их нужно воплощать. А сделать это может только молодежь!» – сказал председатель совета дикторов АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Последние звонки и школьный вальс прозвучали и в других школах Академического района, их на его территории – девять. Здесь в этом году более 1,7 тыс. ребят заканчивают 9-й класс, еще 645 человек полностью завершат обучение. Рекордсменом по количеству потенциальных «золотых» выпускников является школа № 16 – ее с медалью окончат 32 человека. С большим отрывом за ней идут СОШ № 23 и СОШ № 19 – здесь 13 и 12 отличников учебы соответственно. В школе № 181 на награду претендуют 8 выпускников, в СОШ № 123 – 6, в школе № 79 – трое.

«Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не пасовали и не останавливались перед какими-то трудностями, большими проектами, сложными решениями. Наша компания также 20 лет назад стояла у порога в принятии решения: начинать ли строить целый район или ограничиться несколькими домами? Это был первый опыт в нашей стране. И сейчас мы – единственные, кто создали вместе с вами целый район с нуля. И как видите, наш выбор тех 20 лет назад, он оправдался. Поэтому и вы тоже должны не бояться принимать амбициозные решения. Именно по ним будут вас оценивать как состоявшихся взрослых людей, – подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Напомним, за 20 лет с момента основания компании-застройщика в Академическом появились не только жилые кварталы, но и 16 детских садов, 9 школ. Также девелопер создал иную социальную инфраструктуру, позволяющую юным жителям Академического учиться и реализовывать свои планы на будущее в родном районе.

Созданы все предпосылки к тому, чтобы школьники получали качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией. Все школы встраиваются в образовательную вертикаль района-наукограда: у каждого общеобразовательного заведения есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это прочный фундамент для каждого школьника, чтобы не только определиться с будущей профессией, но поступить в престижный вуз.

Однако многие выпускники через несколько лет возвращаются в свой район, чтобы здесь не только жить, но и работать. Так, Диана Мишина не решилась навсегда расстаться с любимым районом. Бывшая ученица 19-й школы, окончив факультет филологии в УрФУ, вернулась сюда, но уже в новом статусе – учителя литературы и русского языка.

«Стать учителем я хотела еще в детстве, я очень любила играть в школу. Так, в седьмом-восьмом классе я уже точно поняла, что хочу быть учителем русского языка и литературы, и в старшем звене уже присматривалась к работе педагогов, как они вели уроки, и от каждого из них взяла себе что-то на будущее. Сейчас я – классный руководитель, с моими подопечными у меня сложились добрые и доверительные отношения. Мне удалось найти общий язык с ребятами и родителями. Каждого ребенка я очень ценю и переживаю за них, когда меня нет в школе», – поделилась преподаватель СОШ № 19 Диана Мишина.

Добавим, в июне, после экзаменов, выпускников ждет еще одно волнующее и торжественное событие: выпускной бал, перед началом которого каждый из них получит свой заветный аттестат. Всего в Екатеринбурга в этом году обучение в девятом классе завершат 18 347 школьников, а в одиннадцатом – 6741.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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