МЧС предупредило уральцев о ливнях и сильном ветре

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 21 мая штормовое предупреждение: на Среднем Урале ожидаются ливни и ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели советуют отказаться от поездок на природу, владельцам частных домов рекомендуют проверять состояние ливневой канализации и обеспечивать свободный сток дождевой воды, водителям – избегать затопленных участков дорог и не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены, пешеходам – не приближаться к неустойчивым рекламным щитам и конструкциям.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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