Нарколог объяснил, почему две трети молодых россиян поддерживают «сухой закон»

Почти две трети молодых россиян в возрасте до 25 лет поддерживают введение антиалкогольных мер на государственном уровне. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который провели к годовщине горбачевской кампании. 73% опрошенных ответили, что поддержали бы подобную, если бы ее проводили сейчас. Среди более взрослого населения тоже много тех, кто одобряет запреты продажи спиртного на госуровне – 53% высказались за, 43% против. Что касается оценок исторических событий, то 38% россиян относятся к кампании Горбачева положительно, 48% – отрицательно. «Но молодежь – чаще положительно, чем отрицательно», – уточнили аналитики ВЦИОМ.

Главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный в кулуарах Евразийского международного медицинского форума пояснил «Новому Дню», что скептически относится к тому, что 53% россиян действительно поддерживают кампанию, подобную той, что проводил Горбачев, однако он уверен, что такое число людей вполне может поддержать разумные ограничения. «Если так же резко и тотально запрещать, как, допустим, было во время Михаила Горбачева, то есть запрещать полностью, то, мне кажется, цифра будет другая», – отметил он.

При этом специалист подчеркнул, что молодые люди в России действительно гораздо более равнодушны к алкогольным напиткам, чем более старшие поколения. «Среди молодых людей до 25 лет действительно много тех, кто поддерживает более трезвый образ жизни», – заметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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