Улицу Чернышевского перекроют на два месяца

ООО «Служба единого заказчика» ограничит движение транспорта по улице Чернышевского в Екатеринбурге от дома № 7 до здания № 16а с 26 мая по 26 июля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с работами по устройству трубопроводов сетей бытовой канализации. Объезд транспорта будет организован по улицам 8 Марта – Радищева – Малышева – Добролюбова. На участке установят соответствующие дорожные знаки.

Схема движения общественного транспорта останется без изменений.

После завершения работ элементы благоустройства будут восстановлены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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