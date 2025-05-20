Неизвестные привязали карту екатеринбурженки к самокатам – «Яндекс» отказался выдать вора

Жительница Екатеринбурга обнаружила, что кто-то привязал ее карту к самокатам «Яндекса» и катается за ее счет. Светлана рассказала «Новому Дню», что никогда не использовала эту карту для оплаты в сервисах «Яндекса» вовсе и самокатами не пользовалась.

Как цифры стали доступны неизвестным, неясно. Однако выяснилось, что «Яндекс» не запрашивает проверочный код для списания денег с карты в самокатных аккаунтах. В службе поддержки самокатчиков отказались предоставить пострадавшей от воров данные того, на кого зарегистрирован кикшеринг-аккаунт, там посоветовали лишь обратиться в банк для блокировки карты. «Карту я, конечно, заблокировала, но я ее для оплаты в интернете вообще почти не использую, и как произошла утечка данных, непонятно», – сказала екатеринбурженка.

Она намерена обратиться в полицию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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