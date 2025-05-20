В школах начинаются выпускные экзамены

В школах Екатеринбурга в этом году последний звонок прозвенел для 18 347 учеников девятых классов и 6 741 одиннадцатиклассников. Уже с завтрашнего дня для школьных выпускников начнутся экзаменационные испытания.

Согласно единому расписанию, с 21 мая по 16 июня сдают ОГЭ девятые классы, а с 23 мая по 11 июня пройдут ЕГЭ для 11-классников. Это означает, что ученики остальных классов либо досрочно уходят на летний отдых, либо переходят на дистант. В пресс-службе мэрии сообщили «Новому Дню», что все федеральные тренировочные мероприятия уже прошли.

Работа детских летних лагерей в Екатеринбурге начнется с 26 мая. Отметим, что школы самостоятельно устанавливают график каникул.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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