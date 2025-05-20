Екатеринбуржец хотел поджечь кафе, потому что у него там украли телефон

Житель Екатеринбурга пытался поджечь кафе на улице Щорса. Полиции он сообщил, что в этом заведении у него украли мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел в 20:00 17 мая. На месте сотрудники кафе рассказали полицейским, что пьяный мужчина пытался поджечь входную дверь. Далеко уйти от бойцов вневедомственной охраны мужчине не удалось, он был задержан во дворах неподалеку.

Нарядом мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Гражданин утверждал, что днем ранее в этом кафе у него украли телефон. Однако вместо того, чтобы отправиться писать заявление в органы внутренних дел, он вернулся в кафе, и в его нетрезвой голове созрел план мести.

Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, мужчину уже привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. По факту его действий продолжается проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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