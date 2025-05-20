Россияне верят в приметы, порчу и астрологию

Больше половины россиян верят в сверхъестественное, говорят результаты опроса ФОМ. Больше всех – 20% – верят в сбывающиеся приметы. Еще 14% считают, что порча и сглаз возможны. Примерно 12% доверяют астрологическим сводкам, 9% – гаданиям по линиям на руках, а 8% уверены в существовании привидений, домовых и другой нечисти.

Чуть менее популярны у россиян лечение болезней биополем (8%), общение с духами и инопланетянами (по 6%), а также телепатия (5%). По 3% опрошенных верят в телекинез и полтергейстов, а 2% – в тех, кто умеет левитировать.

Только 49% опрошенных сказали, что не верят ни во что из перечисленного. Причем по данным ФОМ, число неверящих в сверхъестественное растет от года к году – с 28% в 1997 году и 34% в 2005 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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