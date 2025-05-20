На Урале школьницы избили сверстницу и сняли на видео

В Свердловской области в Первоуральске несколько школьниц напали на сверстницу она прогулке. 12-летнюю девочку избили, так что ей потребовалась госпитализация, ее увезли в Екатеринбург. По словам матери пострадавшей, на ребенка напали толпой, но била только одна. Остальные – поддерживали и снимали на видео. В пабликах Первоуральска в «ВКонтакте» распространяется информация о том, что таким образом нападавшая наказала обидчицу – она якобы нелестно высказалась об ее умершей матери.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». «Выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению причин и обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Истребуется характеризующий материал в отношении участников конфликта, также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первоуральск, Елена Сычева

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