В центре Екатеринбурга собралась пробка из-за неработающего светофора

В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Московская отключился светофор. По словам очевидцев, он не работает примерно с 14:00, и все это время движение по улице Куйбышева из центра сильно затруднено.

«Чтобы доехать до Хохрякова, мне понадобилась 17 минут. А сейчас стало еще хуже», – рассказала «Новому Дню» жительница города Полина. В настоящий момент пробка растянулась уже на полтора километра. Чем ближе к вечернему часу пик, тем больше машин застревают на этом участке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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