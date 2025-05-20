Рок-н-ролльное начало, симфо-рок и музыка из аниме: Летний театр объявил хедлайнеров сезона

В парке Маяковского уже в эту пятницу, 23 мая, откроет сезон Летний театр. На сцену в этот день выйдет певец Валерий Сюткин. Об этом на пресс-конференции рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

10 июня площадке театра выступит екатеринбургская группа «Ромарио» вместе с Олегом Митяевым, Павлом Пиковским и оркестром B-A-C-H. Кроме того, 25 июля зрителей ждет шоу от Стаса Ярушина и его музыкального проекта Музloft Band с необычным стендап-концертом.

Август порадует сразу двумя фестивалями. Первый – джазовый «Послушайте», организованный совместно с EverJazz, где хедлайнером станет Евгений Маргулис со своей командой. Для самых маленьких гостей организуют фестиваль волшебников.

Особое событие сезона – премьера спектакля «Потерянный рай» с участием пианиста-виртуоза Бориса Березовского и артистов ведущих театров страны, который пройдет 21 августа.

Для любителей классической музыки филармония подготовила три концерта на конец лета. 22 августа пройдет «Органный час в летний вечер» – концерт на мультимедийном органе, который сочетает звучание 24 органов со всего мира.

А 24 августа Уральский молодежный симфонический оркестр выступит с программой «Сквозь волшебные миры аниме». Как рассказал заместитель директора Свердловской филармонии Рустам Хасанов, специально для этого концерта пригласили дирижера Янь Цзянань из Китая, который встанет за пульт. В программе композиции из известных мультфильмов Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» и другие.

В этот же день для поклонников рока Молодежный оркестр Свердловской филармонии под управлением дирижера Дмитрия Филатова исполнит программу «Симфо-рок». В авторских аранжировках Филатова прозвучат хиты Metallica, Scorpions, «Короля и Шута», Deep Purple, Queen и других групп.

В этом году на площадке Летнего театра в парке Маяковского появится новинка – танцпол. На концертах групп «Дельфин», «Эпидемия» и «Комната Культура» у гостей будет возможность потанцевать.

Кроме концертов, в Летнем театре будут проходить бесплатные тематические мероприятия, кинопоказы и открытые лекции. Полную афишу можно найти на официальном сайте.

Сезон Летнего театра продлится до сентября. Сцена находится по адресу: улица Мичурина, 230, корпус 25.

Екатеринбург, Дарья Демен ева

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