«Майская прогулка» собрала более 15 тысяч участников

В этом году «Майская прогулка» собрала рекордное количество участников: на маршруты вышли 15 242 человека. Самому старшему участнику было 87 лет, самому младшему – менее года.

По словам организаторов, самым популярным стал маршрут «Шарташская кругосветка» протяженностью 17 километров – его покорили 7525 человек. Менее популярным оказался маршрут «Классика» – дистанцию в 50 километров осмелились преодолеть 1032 участника. Известно, что около тысячи человек не дошли до финиша.

Все, кто зарегистрировался заранее, получили на финише памятные значки. Те, кто записался в день мероприятия, получат памятные призы позже.

Как ранее писал «Новый День», в прошлом году участниками «Майской прогулки» стали более 13 тысяч человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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