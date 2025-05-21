Подросток на личном электросамокате попал под машину в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге случилось ДТП с 15-летним подростком, который ехал на личном электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, авария произошла утром 20 мая на ул. Крауля около дома № 52. Мальчик на самокате, не спешившись, пересекал улицу Красноуральскую, и его сбил водитель «Nissan Qashqai». Подростка отвезли в больницу с переломом ноги.

Мать мальчика пояснила полицейским, что сын направлялся на подготовительные занятия в школу. Электросамокат ему купили месяц назад, что 15-летнему подростку на нем нельзя ездить, мама не знала.

За рулем «Nissan Qashqai» находился местный 41-летний мужчина со стажем вождения 9 лет. К административной ответственности привлекался 24 раза. Водитель пояснил, что двигался со скоростью 25 км/ч., когда при подъезде к ул. Крауля в его машину неожиданно въехал самокатчик. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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