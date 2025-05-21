Два ребенка выпали из окон

В Екатеринбурге два ребенка за два дня выпали из окон. Первое происшествие случилось днем 19 мая на улице Июльской. Там из окна второго этажа выпала трехлетняя девочка. К счастью, ребенок получил лишь сильные ушибы.

На другой день, 20 мая, на улице Маневровой с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в ДГКБ № 9.

«В обоих случаях родители малолетних находились дома, но по разным причинам не следили за своими детьми. При этом окна были открыты и доступ к ним ограничен не был», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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