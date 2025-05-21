15-летняя девушка за рулем «Крайслера» попала в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом 40-летняя женщина позволила 15-летней дочери сесть за руль автомобиля «Крайслер 300», после чего машина попала в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария произошла 20 мая в 17:30. Девушка не справилась с управлением, автомобиль вылетел с дороги и ударился о дерево. Мать и дочь с переломами доставлены в больницы.

Автоинспекторы установили, что женщина и прежде разрешала дочери водить автомобиль под своим контролем. В этот раз девочка увеличила скорость, испугалась быстрой езды, разволновалась и уже не смогла справиться с управлением.

В отношении матери составили административный материал по ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющего на то права, а также привлекли ст.12.6 КоАП РФ за неиспользование ремня безопасности.

Информация о ДТП будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних по месту жительства семьи.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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