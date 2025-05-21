Полпред поздравил полярников с профессиональным праздником

Уральский полпред Артем Жога поздравил полярников Уральского федерального округа с профессиональным праздником.

В поздравлении говорится: «Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя изучению и освоению Арктики!

Благодаря вашему энтузиазму, стойкости и терпению наша страна обрела лидерство в Арктической зоне и сегодня уверенно сохраняет его. В суровых условиях вы исследовали этот загадочный регион, строили города, запускали производства и согревали его своими горячими сердцами.

Особые словам благодарности за ваш вклад в развитие территорий Уральского федерального округа, которые относятся к Арктической зоне: это весь Ямало-Ненецкий автономный округ и два муниципальных района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Белоярский и Берёзовский.

Сегодня Российская Арктика – одна из самых перспективных для освоения территорий. Она хранит в себе запасы углеводородов, редкоземельных металлов и других ископаемых. Это место для реализации крупных инфраструктурных проектов, значимых для всей российской экономики. Развитие Арктики – в числе ключевых приоритетов нашей страны.

Дорогие полярники! Спасибо за ваш труд! Впереди у вас много непростых задач, но я уверен: ваша настойчивость и целеустремлённость позволит раскрыть весь потенциал Арктики».

Екатеринбург, Елена Васильева

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