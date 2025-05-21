Паслер утвердил список спортсменов-стипендиатов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил список спортсменов, которые будут получать именные стипендии в 2025 году. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

Выплаты от государства получат 585 человек, которые достигли выдающихся спортивных результатов за прошлый год. Каждый будет получать ежемесячно от 3000 до 4500 рублей. Впервые в этот список попали четыре спортсмена Академии единоборств РМК: Станислав Дашковский, Виктория Пугина, Виктор Борисов, Софья Ифтимийчук.

Екатеринбург, Елена Сычева

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