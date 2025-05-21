Екатеринбуржцев опрашивают о готовности сортировать мусор

Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о разделении отходов. Опрос продлится до 27 мая.

Горожанам предлагают ответить на вопрос: «Готовы ли вы разделять отходы в домашних условиях?». На данный момент почти 30% ответили «уже разделяю», почти 60% – хотели бы, но у них нет для этого условий, и только 11% считают, что это нецелесообразно.

Высказать свое мнение по теме раздельного сбора мусора можно на платформе обратной связи портала госуслуг. Результаты исследования помогут в организации дальнейшей работы по раздельному сбору отходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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