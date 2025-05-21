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Среда, 21 мая 2025, 10:45 мск

Новости Екатеринбург

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Средний Урал в майские праздники посетили более 110 тысяч туристов

В период майских праздников Свердловскую область посетили свыше 110 тысяч туристов из соседних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, Екатеринбург стал одним из самых популярных направлений для иностранных гостей – туристический поток увеличился из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов выросло на 10-15%, сообщила на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

По ее словам, загрузка в отелях составляла до 85%, а глэмпинги, кемпинги и модульные отели были заняты полностью.

Для отдыха туристы активно выбирали железнодорожные туры («Императорский» до Алапаевска, «Уральский экспресс» до Верхней Пышмы), а также посещали достопримечательности Екатеринбурга, следуя по «Красной линии».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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