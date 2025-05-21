Музей имени Пушкина откажется от филиала в Екатеринбурге

С 1 января 2026 года Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский филиалы Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина прекращают свою работу в составе музея.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГМИИ, решение о прекращении работы трех филиалов в составе музея «было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А. С. Пушкина и в связи с созданием новой институции по работе с современном искусством на базе Пушкинского музея».

При этом в музее заявили, что регионы присутствия филиалов все равно останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе. Все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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