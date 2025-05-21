Ретриты, спа-отдых, забеги и фестивали: тренды туризма в Свердловской области

Свердловская область привлекает туристов фестивалями, а также развитием активного, оздоровительного и спа-отдыха. Об этом на пресс-конференции рассказали специалисты туриндустрии.

Так, по словам директора областного Центра развития туризма Татьяны Белик, летом многие туристы приедут на крупные события региона: UralTerraJazz в Камышлове (9 августа), Ирбитскую ярмарку (8-9 августа), турнир косарей в Артях и на гастрономический фестиваль трубочек в Первоуральске (19 июля).

Также, по мнению эксперта, большим спросом будут пользоваться забег «Тагил ультра трейл» (8 июня) и горный марафон «Конжак» (5 июля), который соберет не только бегунов, но и альпинистов со всей России для покорения вершины Конжаковского массива высотой 1569 метров.

Особый тренд – оздоровительный и спа-отдых, который привлекает молодежь. «Пользуются спросом ретриты на сельских территориях, например, в «Крестьянском подворье» в деревне Дружино-Бардым. Там девушки собирают луговые цветы, делают посуду с оттисками цветов», – поделилась Татьяна Белик.

Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, отметила растущую тенденцию к строительству термальных и спа-комплексов. В прошлом году в регионе открылись два новых спа-курорта: «Фабрика отдыха» с 50 новыми номерами в историческом центре Сысерти, а также расширился номерной фонд курорта «Баден» в Реже. По ее словам, в ближайшие два года инвесторы планируют строительство новых объектов, в том числе на горе Белой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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