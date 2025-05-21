В дни ЕГЭ в сельских школах будет дежурить полиция

В дни проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях в отдаленных территориях будут дежурить сотрудники полиции.

Об этом сообщил на пресс-конференции замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД Свердловской области Дмитрий Панфилов. «В крупных городах наряды полиции будут приближены к школам, у них налажено взаимодействие со службами безопасности школ, с ЧОПами. Перед экзаменами все помещения проверят на взрывобезопасность, чтобы звонки о ложном минировании не привели к срыву экзамена и эвакуации людей. В отдаленных районах и поселках сотрудники полиции будут находиться непосредственно в школах, потому что если, не дай бог, что-то произойдет, экстренно добраться туда будет затруднительно», – рассказал сотрудник полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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