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Среда, 21 мая 2025, 12:04 мск

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Уральские выпускники выбирают для ЕГЭ обществознание, физику, химию и биологию

11-классники Свердловской области чаще всего выбирают для ЕГЭ обществознание, за ним идут физика, химия и биология.

Об этом рассказала на пресс-конференции министр образования региона Светлана Тренихина. «Как и во все предыдущие годы, самый популярный предмет – обществознание. Но в силу особенностей региона нам установлена приоритетность – мы должны убеждать ребят сдавать предметы естественно-научного цикла. Хотя убеждать не надо – сразу после обществознания по популярности идут физика, химия и биология. У нас политически правильно настроенные выпускники. Наши ребята хотят учиться по этим специальностям, и я знаю, что условия для обучения в вузах по этим специальностям тоже созданы», – заявила министр. Она добавила, что сдавать математику на профильном уровне в этом году выбрали 13 тысяч выпускников.

Всего в этом году сдавать ЕГЭ будут почти 20 тысяч уральцев, из них 17 тысяч – выпускники этого года, остальные – прошлых лет. 27 мая состоится ЕГЭ по математике, 30 мая – по русскому языку. Для наблюдения за ходом экзаменов будет использовано 3270 видеокамер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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