Фестивали, концерты, чемпионаты: каким будет лето в Екатеринбурге

В Свердловской области туристический поток этим летом может вырасти на 15%. Как отметила на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, прежде всего это связано с насыщенной программой крупных событий, которые пройдут в Екатеринбурге и регионе.

По словам Ильи Маркова, директора департамента культуры администрации Екатеринбурга, уже в ближайшие выходные горожан и гостей ждут сразу несколько ярких мероприятий: Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» в Новокольцовском районе, фестиваль сказок и легенд «Дикоросы» в парке Маяковского и фестиваль барбекю на Плотинке. На следующих выходных в городе запланированы майская прогулка на велосипедах, «Зеленый марафон» на стадионе Динамо, фестивали «Арт-пикник» и «Читай, Екатеринбург» в парке Маяковского.

А летом в Екатеринбурге пройдут следующие события:

7-8 июня – фестиваль музыки, спорта и мотокультуры «Движение». В числе хедлайнеров – Drummatix, «Комната культуры» и другие группы;

12 июня – концерт «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере, а также насыщенная программа в парке Маяковского с участием Gazan, Filatov & Karas, Yan Dilan и Миланы Хаметовой;

16-22 июня – чемпионат России по прыжкам в воду во Дворце водных видов спорта;

26-29 июня – музыкальный фестиваль «Безумные дни», в рамках которого пройдет около 120 концертов классической музыки;

27 июня – фестиваль «Уральская ночь музыки» с участием башкирской группы Ay Yola, Вячеслава Малежика, Максима Свободы, Кристины Кошелевой, Сергея Бобунца, Тимура Ведерникова, ансамбля танца и песни «Донбасс» и Арины Точиловой;

29 июня – триатлон IronStar;

4 июля-12 августа – музыкальный фестиваль Open Air Fest в Литературном квартале;

14-18 июля – фестиваль «Царские дни»;

9 августа – День строителя и марафон «Европа-Азия»;

16 августа – День города;

23 августа – театральный фестиваль «Лица улиц» и книжный фестиваль «Красная строка» в парке Маяковского;

30 августа – фестиваль гик-культуры «ГикКон» в парке Маяковского.

Как уже писал «Новый День», в области этим летом пройдут такие крупные события, как UralTerraJazz в Камышлове (9 августа), Ирбитская ярмарка (8-9 августа), турнир косарей в Артях, гастрономический фестиваль трубочек в Первоуральске (19 июля), забег «Тагил ультра трейл» (8 июня) и горный марафон «Конжак» (5 июля).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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