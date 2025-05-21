В чиновники не хотят брать мужчин, не служивших в армии

Почти треть россиян согласна с тем, что на государственную службу должны брать только тех мужчин, которые отслужили в армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob. Голоса распределились ожидаемо: большинство мужчин, которые сами некогда отслужили срочную, уверены, что такое требование должно быть (57% против 28% несогласных), а те, кто не служили, убеждены в обратном – лишь 14% из них поддерживают такое ограничение, а 67% высказались против него.

По итогам опроса женщин картина несколько иная: 28% считают, что критерий прохождения срочной службы в Вооруженных силах России, действительно нужен, 37% придерживаются противоположной точки зрения, Остальные женщины – в этом они менее категоричны, чем опрошенные мужчины – не определились. В целом против инициативы выступают 44% респондентов. Остальные не приняли какую-то конкретную позицию по этому поводу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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