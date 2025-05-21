Свердловский туризм подорожал на 30%

Цены на туристические услуги в Свердловской области выросли на 30%. Об этом заявила на пресс-конференции директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик.

«Усиление конкуренции между регионами ведет к удорожанию туристического продукта. Растут и цены в сопряженных отраслях: транспорт, продукты, поставщики услуг для отелей. По опросам туроператорского рынка, мы фиксируем удорожание в среднем на 30%», – отметила спикер.

Эльмира Туканова, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, объяснила высокую стоимость глэмпингов их расположением, востребованностью в выходные и уникальным форматом уединенного отдыха на природе: «Это сейчас всеобщий тренд. Глэмпинг – это не просто номер в гостинице, он предполагает уединенный отдых. За 10 тысяч там может разместиться вся семья, как правило, это четыре человека. Уникальность глэмпингов заключается в их расположении за городом, в окружении чистого воздуха, природы и реки. Именно поэтому они находятся в такой ценовой категории». Туканова предположила, что увеличение номерного фонда в отелях Среднего Урала может привести к снижению цен на проживание.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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