Электросети «Облкоммунэнерго» хотят передать Россетям – назначен суд

Прокуратура подала иск в отношении «Облкоммунэнерго» в пользу правительства Свердловской области. Кроме того, ответчиками выступают администрации Пышмы, Сухого Лога, Бисерти, Шали, Нижней Салды, Талицы, Таборов, Туринска, Арамили, Горноуральского городского округа, Алапаевска, Каменского района и Нижнего Тагила, а также МУГИСО. Речь идет о возвращении электросетевого имущества в собственность региона. Первое заседание Арбитражного суда назначено на 3 июня.

Многие СМИ вспомнили о тесном знакомстве бенефициаров компании-ответчика Артема Бикова и Алексея Боброва с бывшим свердловским губернатором Евгением Куйвашевым – и связали судебный иск, поданный в адрес «Облкоммунэнерго» от имени правительства региона, со сменой руководства Среднего Урала. Однако, как объяснил источник «Нового Дня» в «белом доме», это может быть справедливым лишь отчасти. Речь идет не о том, чтобы вернуть имущество на баланс бюджета, речь идет о приведении ситуации в соответствие с нормами федерального законодательства, в частности, ФЗ «Об электроэнергетике». В прошлом году поправки были приняты на госуровне – и передача объектов сетевого хозяйства из МУПов и ГУПов в пользу системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО) стала обязательной с 1 января 2025 года. Первоначально требование касалось и тех сетей, которые находятся в аренде или концессии у других энергоструктур, однако позже его смягчили, позволили регионам самостоятельно решать, кому передавать в эксплуатацию сети в муниципалитетах.

Как уточняет «Новый День», для Свердловской области статус СТСО определен – это ПАО «Россети», они, кстати, заявлены в иске к «Облкоммунэнерго» как третья сторона. В прошлом году на областном уровне рассматривался вариант с изменением уставного капитала «Облкоммунэнерго» и увеличением доли областного правительства в предприятии (по состоянию на прошлый год 25% акций принадлежали региону). Однако, по всей видимости, этот сценарий сейчас не рассматривается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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