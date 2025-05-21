Борт из Екатеринбурга во Вьетнам пришлось сажать в Иркутске из-за пьяного пассажира

Рейс авиакомпании Red Wings из Кольцово в Камрань (Вьетнам) совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Инцидент произошел накануне. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, который, по данным портала Tourdom, перебрал с алкоголем.

«Вместо 8 часов летели 13, но тут абсолютно никакой вины авиакомпании, а наоборот, претензия к пассажиру. Один из пассажиров перестарался с алкоголем. Ему стало плохо. Собрали по громкой связи всех летевших на борту медиков, мужику просто повезло, что они были. Но все равно пришлось посадить борт в Иркутске. Вот такой Вьетнам с залетом на Байкал», – цитирует одну из пассажирок издание.

К моменту, когда было принято решение посадить самолет вынужденно, он находился над Монголией. В итоге время в пути у уральских туристов сильно увеличилось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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