Уральские аграрии засеяли 25% посевных площадей

В регионах Уральского федерального округа продолжается посевная кампания. Полномочный представитель президента России Артем Жога отметил, что динамика посевной кампании высокая.

«Зерновыми и зернобобовыми засеяна четверть планируемых площадей, картофелем и овощами – более трети. Проблемных вопросов у аграриев УрФО нет, работа идет в плановом порядке», – подчеркнул он.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, яровой сев в УрФО завершен более чем на 25% площадей (засеяно 1,1 млн га из планируемых 4,3 млн га). В том числе зерновыми и зернобобовыми – 752 тыс. га из 3,3 млн га, картофелем – 9,5 тыс. га из 30,4 тыс. га, овощами – 1,4 тыс. из 4,1 тыс. га.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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