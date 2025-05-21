В Екатеринбурге предприниматель варил «элитный» сыр в жилой многоэтажке

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили предприятие по производству молочной продукции, которое находилось в многоквартирном доме в Екатеринбурге.

Как зафиксировали инспекторы, индивидуальный предприниматель Рустам Цимфер изготавливал сыр «элитных сортов» в помещении на первом этаже. Причем производство было налажено без оформления обязательных ветеринарных сертификатов, что нарушает требования технических регламентов Таможенного Союза. На месте было выявлено 56 кг продукции. Свою деятельность предприниматель вел с января 2025 года.

Фото: управление Россельхознадзора

«В настоящее время сыр помещен на ответственное хранение без права реализации. Уральскими межрегиональным управлением Россельхознадзора и правоохранительными органами продолжается проверка деятельности предпринимателя – в соответствии с полномочиями структур», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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