Курьер на мощном электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка (ФОТО)

Екатеринбург (Новый День, Елена Владимирова) – Курьер на мощном электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка на улице Высоцкого в Екатеринбурге. Мальчика отвезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, инцидент произошёл в среду, 21 мая около 18:50. Курьер ехал на арендованном электровелосипеде «Kugoo PRO» с мощностью более 250 Вт. Молодой человек заявил, что ребенок неожиданно выбежал из-за кустов.

В ГАИ подчеркнули, что для управления электровелосипедом мощностью более 250 Вт требуются водительские права категории «М». Кроме того, ездить на таком мощном устройстве по тротуару запрещено.

Водитель электровелосипеда привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, «управление электровелосипедом мощностью свыше 250 Вт, не имея права управления» и по ч.2 ст.12.15 КоАП РФ «Движение по тротуару». Электровелосипед помещен на специализированную стоянку.

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