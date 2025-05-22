Уральские врачи спасли ямальского малыша весом 1,6 кг

В Свердловской областной детской клинической больнице успешно прооперировали новорожденного малыша из Нового Уренгоя. У ребенка весом всего 1,6 килограмма был врожденный порок развития, при котором нарушается проходимость верхних отделов пищеварительного тракта.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, порок развития желудочно-кишечного тракта был выявлен у малыша внутриутробно. Еще до появления ребенка на свет врачи из ЯНАО дистанционно проконсультировались с заведующим хирургическим отделением № 2 ОДКБ Владиславом Чудаковым. На 34-й неделе беременности его маме сделали кесарево сечение, ребенка направили на лечение в Екатеринбург.

«Последствием любой формы врожденной кишечной непроходимости являются тяжелые нарушения питания и связанная с ними нутритивная недостаточность. Состояние ребенка быстро ухудшается, нарастает обезвоживание, нарушается кислотно-основное равновесие крови. Это может привести к гибели малыша. Оперативное вмешательство в первые дни жизни – основной метод лечения, который восстанавливает проходимость кишечной трубки и обеспечивает нормальное питание младенца», – сказал детский хирург, заслуженный врач РФ Владислав Чудаков.

На третьи сутки жизни ребенку через три прокола врачи провели необходимые манипуляции и скорректировали патологию. Продолжительность операции составила порядка двух часов. Уже на третьи сутки мама смогла кормить его грудью. Мальчик хорошо набирал вес и в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

Подобные операции в Свердловской области проводят только в Областной детской клинической больнице. Уже более 5 лет специалисты успешно корректируют пороки развития верхних отделов кишечника у новорожденных детей, но прежде вес пациентов составлял более 3 килограммов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube