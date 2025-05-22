В выходные в Свердловской области пойдет снег

На Свердловскую область идет холодный антициклон. Возможны заморозки и даже снег.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», похолодание в регионе начнется в ночь с четверга на пятницу. Сегодня вечером в южной и восточной части области возможны грозы.

В субботу в восточной части области ожидается мокрый снег, есть вероятность установления временного снежного покрова. Ночь на субботу во всей области будет достаточно холодной, 0…+5 °C, а в ночь на воскресенье возможны заморозки до -1…-3°.

Потепление ожидается с начала следующей недели, когда по северной части антициклона на Урал распространится более теплый воздух.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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