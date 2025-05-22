Технический университет УГМК открывает новое направление – экономика

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме с нового учебного года начнётся обучение по программе бакалавриата направления «Экономика». Ранее стартовали программы «Информатика и вычислительная техника» и «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
Новая образовательная программа получила название «Экономика и управление горно-металлургическим предприятием». Срок обучения – 4 года. Приём документов в вуз начинается с 20 июня 2025 года.
Поступление для выпускников 11 классов осуществляется на основе ЕГЭ по трём предметам: профильная математика, русский язык, а также на выбор: информатика, история или обществознание. Выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом: русский язык, основы математики, основы экономической теории.
По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, открытие нового направления обусловлено запросом со стороны промышленности.
«Экономисты всегда нужны, но горно-металлургическим предприятиям особо ценны те специалисты, кто совмещает знания в области экономики, управления с глубоким пониманием производственных технологий и особенностей процессов в нашей отрасли», – отметил директор вуза.
По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.
Справка:
Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%.
В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.
Актуальные направления подготовки Технического университета УГМК:
• Горное дело (специалитет)
• Металлургия
• Электроэнергетика и электротехника
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Технологические машины и оборудование
• Информатика и вычислительная техника
• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
• Экономика.
По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.
Справка:
Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%.
В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.
Актуальные направления подготовки Технического университета УГМК:
• Горное дело (специалитет)
• Металлургия
• Электроэнергетика и электротехника
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Технологические машины и оборудование
• Информатика и вычислительная техника
• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
• Экономика.
Верхняя Пышма, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»