Технический университет УГМК открывает новое направление – экономика

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме с нового учебного года начнётся обучение по программе бакалавриата направления «Экономика». Ранее стартовали программы «Информатика и вычислительная техника» и «Технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Новая образовательная программа получила название «Экономика и управление горно-металлургическим предприятием». Срок обучения – 4 года. Приём документов в вуз начинается с 20 июня 2025 года.

Поступление для выпускников 11 классов осуществляется на основе ЕГЭ по трём предметам: профильная математика, русский язык, а также на выбор: информатика, история или обществознание. Выпускники колледжей могут сдать вступительные испытания, проводимые университетом: русский язык, основы математики, основы экономической теории.

По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, открытие нового направления обусловлено запросом со стороны промышленности.

«Экономисты всегда нужны, но горно-металлургическим предприятиям особо ценны те специалисты, кто совмещает знания в области экономики, управления с глубоким пониманием производственных технологий и особенностей процессов в нашей отрасли», – отметил директор вуза.

По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.

Справка:

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%.

В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Актуальные направления подготовки Технического университета УГМК:

• Горное дело (специалитет)

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Технологические машины и оборудование

• Информатика и вычислительная техника

• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

• Экономика.

По информации пресс-службы университета, студенты, добившиеся успехов в учёбе, научной деятельности, внеучебной работе, могут рассчитывать на стипендию до 30 000 рублей.

Справка:

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по профилю составляет 98,6%.

В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Актуальные направления подготовки Технического университета УГМК:

• Горное дело (специалитет)

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Технологические машины и оборудование

• Информатика и вычислительная техника

• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

• Экономика.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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