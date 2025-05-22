В Екатеринбурге закрывается единственный кинотеатр с IMAX

Кинотеатр сети «Синема Парк», расположенный в торговом центре «Алатырь», объявил о завершении работы.
«Дорогие зрители, с грустью сообщаем, что наш кинотеатр Синема Парк Алатырь завершает свою работу 8 июня. Мы благодарны вам за то, что вы делили с нами волшебство кино на протяжении всех этих лет!» – говорится в сообщении на сайте учреждения. О причинах закрытия филиала не уточняется.
Сеть «Синема Парк» представлена в Екатеринбурге только одним кинотеатром. В нем же находится единственный в городе кинозал с экраном IMAX, который был открыт в 2010 году.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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