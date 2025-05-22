Житель Дегтярска украл у сожительницы миллион и сбежал

Житель Дегтярска по имени Дмитрий с помощью банковского приложения украл у своей сожительницы Ольги 1 млн рублей и сбежал из-под суда.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина получила от городской администрации компенсационную выплату за ветхое жилье, и Дмитрий об этом знал. Улучив момент, он взял мобильный телефон сожительницы и перевел деньги себе. Обнаружив пропажу, Ольга обратилась в правоохранительные органы, и в отношении Дмитрия было возбуждено уголовное дело по п. «в», «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Узнав об этом, мужчина вернул подруге 100 тысяч рублей.

На стадии предварительного расследования Дмитрий признавал вину, но в суде передумал и выдвинул версию о том, что Ольга сама перевела ему деньги. Версия подсудимого была опровергнута представленными суду доказательствами.

С учетом непогашенной судимости суд приговорил Дмитрия к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск Ольги о возмещении ущерба.

До приговора подсудимый находился под подпиской о невыезде и на оглашение итогового решения не пришел. Суд объявил его в розыск.

Дегтярск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube