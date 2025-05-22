Врач: употребление энергетиков может привести к головным болям и снижению концентрации

Многие школьники во время подготовки к экзаменам предпочитают пить энергетики. Подростки считают, что бодрящие напитки помогают им сосредоточиться и лучше запомнить учебный материал. Но на самом деле это не так, объясняет врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

«Напитки-энергетики содержат вещества, которые активизируют центральную нервную систему. Сначала действительно улучшаются концентрация, внимание и память. Но спустя непродолжительное время, когда действие веществ заканчивается, наступает чрезмерное утомление, раздражительность, могут возникнуть головные боли. Тут вообще пропадает желание готовиться к экзаменам. Нужно понимать: когда мы употребляем кофеиносодержащие напитки, мы не энергию пьем, а занимаем энергию у своего организма. Поэтому следом наступает обратный эффект», – рассказала врач на пресс-конференции в ТАСС.

Наталья Гусева советует школьникам во время подготовки к экзаменам соблюдать режим дня и правильно питаться, чтобы сохранять баланс энергии. В рацион также можно добавить витаминные комплексы, чтобы поддержать организм в период высоких умственных нагрузок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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